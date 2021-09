BW Offshore får godkjennelse for partnerskap

BW Offshore viser til tidligere melding om inngåelse av et partnerskap for egenkapitalfinansieringen av FPSOen til Barrossa-prosjektet, hvor selskapet nå melder at de har fått regulatorisk godkjennelse for opprettelsen av partnerskapet.

Torsdag solgte Carl K. Arnet, som er adm. direktør i BW Energy og styremedlem i BW Offshore, 500.000 aksjer i BW Offshore til kurs 25,10 kroner, samtidig som han har kjøpt 500.000 aksjer i BW Energy til kurs 23,80 kroner.

Etter transaksjonene eier Arnet 1.810.000 aksjer i BW Offshore, og 3.149.582 aksjer i BW Energy.