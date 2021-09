PGS og TGS har fullført enorm datainnsamling i Canada

PGS og TGS sitt joint venture har fullført innsamling av over 10.000 kvadratkilometer med 3D-data offshore Newfoundland og Labrador i Canada, mellom mai og september i år.

Det fremgår av meldinger fra begge selskaper onsdag.

Fast-track resultater vil leveres i desember 2021, og endelige bildeprodukter vil være klare i første kvartal 2022 opplyses det.

Over 9.900 kvadratkilometer med data ble samlet inn for Cape Anguille 3D-prosjektet, i tillegg ble det gjennomført to multiklientprogrammer inkludert Lewis Hills 3D fase-2-undersøkelsen.

– Vi er fornøyde med å ha gjennomført nok en vellykket innhentingssesong offshore østkysten av Canada, som videre styrker vårt energidatabibliotek og vår posisjon i regionen. Innsamlet data vil bidra til våre kunders innsats i å de-riske deres investeringer i fremtidige budrunder, sier administrerende direktør Kristian Johansen i TGS.

– Vi er veldig fornøyde med at PGS-TGS-partnerskapet har fullført sin 11. påfølgende innhentingssesong offshore Canada. To Ramform Titan-class fartøy var aktive gjennom hele sesongen, med tilpassede GeoStreamer slepekonfigurasjoner. Det nye datasettet utvider vår 3D-multiklientdekning for denne regionen til 80.000 kvadratkilometer og vil hjelpe våre kunder i å videre de-riske prospekter og muligheter offshore Canada, sier administrerende direktør Rune Olav Pedersen i PGS.