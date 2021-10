Kjøpsanbefaling gjentas etter milliardkontrakt i oljeservice

Onsdag kveld meldte Subsea 7 at selskapet har vunnet en kontrakt på mer enn 750 millioner dollar, eller 6,6 milliarder kroner. Kontrakten vil bli ført som ordrereserve i tredje kvartal.

I en børsmelding fremgikk det at kontrakten er en utvidelse av kontrakten som ble meldt 12. mars 2021.

«Subsea 7 melder at selskapet har fått utvidet omfanget av en tidligere annonsert avtale med over 750 millioner dollar. Arbeidet har allerede startet og kontrakten vil bli rapportert i ordreinngangen for inneværende kvartal», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Kursmål: 85 kroner

Meglerhuset opererer med en kjøpsanbefaling på Subsea 7 og et kursmål på 85 kroner.

For en uke siden ble det kjent at Subsea 7 var tildelt en såkalt «sizeable kontrakt» for et prosjekt på Ormen Lange-feltet . Selskapet definerer en sizeable kontrakt til være mellom 50 og 150 millioner dollar. I midten av september ble Subsea 7 tildelt en kontrakt av Aker BP for front-end engineering and design (FEED) for NOA Fulla-prosjektet.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 73,82 kroner, opp 2,4 prosent.