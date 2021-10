DNB Markets-analytiker Jon Masdal har justert sine anbefalinger i seismikksektoren og hever det generelle synet fra negativt til nøytralt. I den ferske sektorrapporten har meglerhuset dekning på fire seismikkselskaper; TGS, PGS, CGG og Magseis Fairfield.

Analytikeren fremhever at selv om råvareprisene har økt forblir oljeselskapenes letefokus lavt.

«Historisk har tiden fra leting til første olje vært på ti år, selv om det har kommet ned noe de senere årene. Det er en påminnelse om at leting i dag er forberedelser for hva oljeselskapene må gjøre for å dempe den naturlige nedgangen på eksisterende felt om 5–10 år. Følgelig, med økt fokus på energiomstillingen, ser vi fortsatt lav appetitt for tradisjonell leting på kort sikt, » skriver Masdal.

Meglerhuset tror at råvareprisene trolig må være høye over en lengre periode, dersom oljeselskapene skal kunne rettferdiggjøre store investeringer i leting etter olje og gass.

Krakk i PGS

Kursmålet analytikeren setter på PGS er 1 krone, ned fra tidligere 5 kroner, dermed sables kursmålet på aksjen med hele 80 prosent. Fredag raste PGS-aksjen over 20 prosent til 4,25 kroner. Hittil i år er PGS-aksjen ned 18,99 prosent.

«Leteutsiktene forblir utfordrende, og det ser mer og mer sannsynlig ut at en bedring vil komme for sent og utilstrekkelig for at PGS skal unngå enda en restrukturering av balanser, noe som ikke reflekteres i aksjekursen», skriver meglerhuset,

Det gjennomsnittlige kursmålet analytikerstanden har på PGS er ifølge Bloomberg 4,60 kroner.

Oslo Børs' andre seismikkjempe TGS oppjusterer imidlertid Masdal til «hold». Her har han et kursmål på 90 kroner, ned fra tidligere 100 kroner. Gjennomsnittlig kursmål på denne aksjen er ifølge Bloomberg 105,70 kroner.

Gjenopptar Magseis

DNB Markets gjenopptar også dekningen av Magseis Fairfield med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 5 kroner pr aksje.

«Magseis Fairfield har begynt å levere på snuoperasjonen, med bedret ordrereserve og marginer. Selv om videre tildelinger og marginforbedringer kreves for å møte våre 2022-estimater, så tror vi at med nylige tildelinger så har inntjeningsrisikoen over de neste fire kvartaler blitt redusert», skriver analytikeren.