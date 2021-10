Ikke siden 2013 hadde Aibel fått mer i inntekter enn de gjorde i 2019 da de endte opp med 11,6 milliarder kroner i inntekter. Likevel klarte oljeserviceselskapet å legge på ytterligere 4,3 prosent i 2020 og fikk en omsetning på 12,1 milliarder – bare en halv milliard under toppåret i 2013.

Driftsresultatet til det Ferd-dominerte selskapet falt derimot til 204 millioner, mer enn halvering fra 2019 da oljeserviceselskapet fikk et driftsresultat på 449 millioner kroner. Resultat før skatt falt 53 prosent fra 2019 til 2020, og landet på 237 millioner kroner, melder E24.

Fornybar satsing

Aibel sier at de jobber mot en gradvis overgang til fornybar energimarkedet og har satset stort på havvind. Nesten 8,3 prosent av inntektene deres, nærmere 1 milliard kroner, kommer fra denne sektoren.

Aibel (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 12.100 11.600 Driftsresultat 204 449 Resultat før skatt 237 505

Samtidig kommer fortsatt de største inntektene deres fortsatt fra olje og gass. I 2020 fikk det Sandnes-baserte selskapet blant annet inntekter på 4,8 milliarder kroner på grunn av videre utbygging av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Ordrereserven har gått ned fra 17,2 milliarder i 2019 til 10,6 milliarder ved utgangen av 2020. Her sto fornybar energi for 4,2 milliarder, noe som var en nedgang på 1,5 milliarder fra året før. Ifølge E24 har likevel fornybar-sektoren styrket sin posisjon, og står nå for 40 prosent av ordreboken mot 33 prosent året før.

I mai kom nyheten om hat selskapet vurderer å gå på børs. Ferd, investeringsselskapet til Johan H. Andresen og familien, eier 50 prosent av oljeserviceselskapet. Private equity-selskapet Ratos sitter med 32 prosent, mens pensjonsfondet Sjätte AP-fonden har de resterende 18 prosentene. Selv om de ender opp med å gå på børs vil Ferd fortsette å være en stor eier, og har ingen planer å selge seg ut av selskapet.