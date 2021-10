Danske Bank rykker ut med en kjøpsanbefaling på Aker Solutions

Danske Bank oppgraderer sin anbefaling på Aker Solutions fra hold til kjøp samtidig som kursmålet heves fra 17 til 25 kroner, ifølge TDN Direkt. Analytikerne forventer at det pågående sterke ordreinntaket vil fortsette i både 2022 og 2023.

«Sammen med positivt momentum i ordreinntaket venter vi robust inntjening og ser en høy sannsynlighet for at selskapet når sine omsetningsmål for 2025», skriver Danske Bank.

Ifølge TDN Direkt tror meglerhuset at Aker Solutions kan introdusere utbytte tidlig i 2022.

SpareBank 1 Markets venter også kursoppgang

For to uker siden hevet SpareBank 1 Markets og analytiker Tommy Johannessen kursmålet på Aker Solutions fra 20 til 25 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt. Oppjusteringen skjedde kort tid etter at selskapet ble tildelt tre forhåndsstudie-kontrakter av Aker BP for NOA Fulla-utviklingen på norsk sokkel.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 20,55 kroner, opp 3,9 prosent.