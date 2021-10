SpareBank 1 Markets mener drilling-selskapene er tilbake! Antall oppdrag er tilbake på toppnivåene i 2019, dagratene er på vei oppover og kontraktstiden er blitt doblet til 14 måneder. Dette gjør at SpareBank 1 Markets-analytikerne Teodor Sveen Nilsen og Vidar Lyngvær forventer at markedet vil holde trykket opp, og at etterspørselen etter dypvannsrigger (floaters) vil øke fra 112 i 2021 til 132 i 2023.

LIKER VALARIS: Teodor Sveen Nilsen i SpareBank 1 Markets. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

3 kjøpsanbefalinger

Toppvalget for SpareBank 1 Markets blant riggselskapene er det amerikanske selskapet Valaris. Med en utnyttelsesgrad på 98 prosent for 7G boreskipene, og snart alle internasjonale Tier 1-riggene kontrollert av tre selskaper, mener SpareBank 1-analytikerne at verdens største riggselskap vil få gode tider fremover. SpareBank 1 Markets har derfor oppjustert kursmålet fra 40 til 50 dollar pr. aksje, noe som indikerer en nesten 50 prosent oppside for aksjen.

Et annet riggselskap SpareBank 1 Markets vil anbefale er Noble, som har fått et kursmål på 35 dollar – opp fra 30 dollar pr. aksje. Noble har allerede skapt verdi gjennom å kjøpe Pacific Drilling, og selge fire jackups til Ades. Likevel tror meglerhuset at sikte seg inn mot videre konsolidering. Med en sterk ordrebok, ser Sparebank 1 Markets-analytikerne på Noble som en favoritt for investorer som prioriterer kvalitet fremfor oppside.

LIKER RIGG: Analytiker Vidar Lyngvær i Sparebank1 Markets. Foto: Sparebank1 Markets

Rigg-selskapet som blir anbefalt fra Oslo Børs er Odefjell Drilling. Med et kursmål på 30 kroner pr. aksje, tilsvarer det en oppside på nesten 50 prosent fra dagens pris.

I tillegg er er Transocean og Shelf Drilling oppgradert til nøytral på grunn av at de venter et sterkere riggmarked, til tross for utfordringer i regnskapet for selskapene.