Solstad kvitter seg med syv gamle, ubetydelige skip

Solstad Offshore skal selge unna en haug med skip i år. Nå er offshorerederiet kvitt syv av dem.

De syv fartøyene «Sea Tiger», «Normand Atlantic», «Normand Borg», «Normand Neptun», «Sea Pollock», «Far Strider» og «Far Sovereign» er alle solgt til resirkulering, opplyses det tirsdag.

Rederiet forklarer at alle fartøyene er gamle og at de anses som ubetydelige for nåværende og fremtidige markeder.

– Vi er glade for at vi endelig kan starte grønn resirkulering av et større antall av våre eldste fartøyer. De har alle vært i opplag over en lengre tid. Dette lar oss fokusere mer på oppgraderinger og utslippskutt fra vår kjerneflåte med moderne offshorefartøyer, kommenterer bærekraftsdirektør i Solstad Offshore, Tor Inge Dale.

Fartøyene vil bli levert til resirkuleringen i nær fremtid, ifølge rederiet. Salgene vil bare gi uvesentlige regnskapseffekter i fjerde kvartal.

Det er verftene Green Yard Feda og Green Yard Kleven i Norge, som har spesialisert seg på resirkulering av skip, som vil ta hånd om de syv Solstad-skipene.