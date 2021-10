Transocean-rigg kan bli skrapet

Transocean kan komme til å skrape den værharde semiriggen Paul B Lloyd Jr (1987), tror analytikerne i Clarksons Platou Securities.

Riggen opererer for tiden for Harbour Energy på britisk sokkel, men nærmer seg kontraktsslutt etter at den fikk forlengelse på én brønn i nåværende kontrakt.

Uten utsikter til mer arbeid, tror Clarksons at kaldt opplag er det mest sannsynlige alternativet.

Transocean har allerede to rigger av denne typen i opplag – én i Storbritannia og én i Canada. Begge har ligget uten arbeid i langt over et år.

I fjor pensjonerte Transocean en rekke semirigger bygget på 80-tallet.