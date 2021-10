TGS: sjefen: – Markedsforholdene fortsetter å være veldig utfordrende

TGS estimerer en nettoomsetning etter segmentrapportering på rundt 61 millioner dollar i tredje kvartal 2021, mot 81 millioner dollar i tredje kvartal 2020, fremgår det av selskapets kvartalsoppdatering.

Det var ventet en nettoomsetning på 82 millioner dollar i kvartalet, ifølge Infront-konsensus.

– Markedsforholdene for multiklientseismikk-data fortsetter å være veldig utfordrende. Lete- og produksjonsselskapenes budsjetter for 2021 tillater ikke mye pengebruk utover hva som ble forpliktet ved starten av året, som betyr at nylig oljeprisoppgang så langt har hatt liten påvirkningen på pengebruken, sier adm. direktør Kristian Johansen i TGS.

– Imidlertid, med den gjeldende oljeprisen, er verdivurderingen av leting etter nye olje- og gassressurser veldig attraktiv. Dermed er vi fortsatt optimistiske til at pengebruken på leterelatert data og tjenester vil bedre seg ettersom lete- og produksjonsselskapene går inn i en ny budsjettsyklus med lavere legacy-forpliktelser, legger han til.

Johansen påpeker at i mellomtiden er den finansielle posisjonen god, med om lag 200 millioner dollar i kontanter, og ingen rentebærende gjeld i balansen.