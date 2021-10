Seadrill-kreditorene godtar redningsplan

Resultatet av stemmegivingen for Seadrill sin restruktureringsplan viser at alle stemmegruppene har akseptert planen, inkludert alle 12 kredittfasiliteter samt de generelle usikrede kreditorene og interessentene. Over 96 prosent av de sikrede långiverne stemte, hvorav over 88 prosent aksepterte planen.

Det fremgår av en melding mandag.

Basert på disse resultatene er Seadrill i rute med å få deres plan bekreftet ved en bekreftelseshøring som etter planen vil skje 26. oktober. Dersom planen bekreftes av domstolen på denne datoen, målsetter Seadrill å gå ut av chapter-11-prosessen om lag 60 dager etter dette, underlagt enkelte vilkår inkludert antitrust-godkjenning.

– Den nesten enstemmige aksepteringen av planen blant våre långivere er nok et viktig skritt mot at Seadrill går ut av chapter-11. Dette har vært en lang reise mot å levere bred støtte blant våre kreditorer, men jeg er overbevist om vår eventuelle gjenopprettelse vil plassere oss tilbake ved hjertet av en sektor som sammen gjennomgår betydelige omjusteringer, og vil forsterke vår posisjon som markedsleder, sier finansdirektør Grant Creed i Seadrill