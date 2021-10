Minoritetsgruppen i DOF flagget onsdag formiddag at den har oppnådd 30 prosent oppslutning blant de utestående aksjene i det kriserammede offshorerederiet.

Målet er, ifølge gruppens blogg, å oppnå en tredjedels oppslutning og dermed negativ kontroll som åpner for å blokkere løsninger gruppen ikke finner hensiktsmessig. Rederiet har i lang tid slitt med å komme i havn med en refinansieringsavtale.

DOF Austevoll-basert offshorerederi etablert av Helge Møgster.

Opererer en flåte på nær 60 plattformsupplyskip (PSV), ankerhåndteringsskip (AHTS) og subseaskip, inklusive skipene i DOF Subsea.

Eier også over 70 fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV).

Forehandler om en restruktureringsløsning for gjeld på 18 milliarder kroner. Rederiet har en negativ egenkapital på 1,1 milliarder.

Helge Møgster innehar en eierandel på rundt 32,5 prosent

Rask vekst

Gruppen har, siden den ble opprettet 28. august, vokst raskt. 1. september kom første flaggemelding fra gruppen som da representerte 11,56 prosent av aksjene, få dager senere flagget gruppen 20 prosent oppslutning. For nøyaktig én måned siden hadde gruppen oppnådd en oppslutning på 25 prosent.

Småaksjonærene frykter en refinansiering som innebærer gjeldssanering vil føre selskapet i klørne på det de kaller «gribbeinvestorer», og at eierskapet vil havne på utenlandske hender.

Pr. andre kvartal satt Austevoll-rederiet med et gjeldsberg på 18 milliarder kroner det i lang tid har prøvd å få i land en avtale om restrukturering av med bankene og obligasjonseierne.

Ingen bedring i markedet

Som følge av minoritetsgruppens aktivitet rykket DOF-ledelsen ut med en børsmelding i begynnelsen av september hvor de gjentok det de hadde sagt under kvartalspresentasjonen i slutten av august:

«Det er ingen markedsutvikling eller endringer i utsiktene til konsernet som rettferdiggjør en annen konklusjon, og aksjonærene oppfordres til å ta hensyn til dette når de vurderer alternativer», skrev ledelsen i meldingen.

Selskapet skrev også at forhandlingene de satt i med de sikrede kreditorene ikke innebar tilførsel av ny egenkapital. De forsikret også om at det ikke var planer om noen forskjellsbehandling av aksjonærene, men at det slik situasjonen er i dag trolig vil bli en løsning hvor gjeld konverteres til egenkapital.

DOF-aksjen har falt 15,94 prosent siden nyttår, men er opp 18,37 prosent de seneste 12 månedene. Med en aksjekurs på 0,57 kroner har rederiet en børsverdi på 183,2 millioner kroner onsdag formiddag.