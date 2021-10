Solstad-skip fikk ett år til

Solstad Offshores befraktningsavtale for forsyningsfartøyet (PSV) «Normand Server» er forlenget med ett år, opplyses det i en melding onsdag.

Forlengelsen er utløst ved at befrakteren har utøvet en opsjon.

Med forlengelsen er den 2011-bygde PSV-en sikret arbeid til januar 2023, med ytterligere opsjoner for inntil to år til, opplyser Skudeneshavn-rederiet.

«Normand Server» har tjenestegjort for ConocoPhillips i Nordsjøen siden april 2017. Da ble Solstad Offshore tildelt langtidskontrakter for denne PSV-en samt for «Normand Supporter».

Begge kontraktene hadde varighet på fire år og åtte måneder, pluss tre årlige opsjoner.