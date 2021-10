Riggmarkedet i Brasil strammer seg til

Petrobras fortsetter å leie inn riggkapasitet til sine leteoperasjoner i Brasil.

Nå har det brasilianske oljeselskapet inngått en avtale med riggselskapet Valaris om å leie boreskipet Valaris DS-4 i 18 måneder.

Det betyr at Valaris får nok en enhet i drift. Boreskipet ligger i dag i opplag i Storbritannia, og skal startet på den nye kontrakten i andre kvartal neste år.

«At rigger i opplag kommer tilbake til Brasil ser vi på som enda et tegn på det stramme markedet i landet», skriver Clarksons Platou i en oppdatering om kontrakten.

Nær 100 prosent i Brasil

Petrobras, som har stått for mesteparten av riggetterspørselen i Brasil til nå, ga først kontrakter til innenlandske aktører, men etter hvert har det brasilianske oljeselskapet måtte ta inn internasjonale selskaper for å dekke etterspørselen.

Siden starten av året har utnyttelsen av boreskip i Brasil ligget over 90 prosent, og de seneste månedene har den nærmet seg 100 prosent.

Raten på Valaris-kontrakten er ikke oppgitt, men for drøye to uker siden oppnådde Seadrill 230.000–245.000 dollar pr. dag da selskapet leide ut to boreskip til Petrobras i tre år.

Valaris har tidligere opplyst at reaktivering av de flytende enhetene (boreskip, semirigger) som er i opplag vil ligge på 30–45 millioner dollar.