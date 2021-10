Aker Solutions har hanket inn kontrakter på rekke og rad de seneste kvartalene, og nå kan det Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet ha fått en virkelig storfisk i garnet.

Oljeserviceselskapet har inngått en intensjonsavtale med Equinor for forberedende ingeniørarbeider og design (front-end engineering and design - FEED) for toppdekket på det flytende produksjons- og lagringsskipet (FPSO) som skal ligge på Wisting-feltet i Barentshavet.

Intensjonsavtalen inneholder en opsjon for bygging og leveranse av toppdekket (EPCI-kontrakt), avhengig av en endelig investeringsbeslutning og at feltutbyggingen går til en eksekusjonsfase.

Det vil i så fall kunne bety en kontrakt på mellom 8 og 12 milliarder kroner, ifølge Aker Solutions.

– Wisting er et av de største kommende industriprosjektene i Norge. Vi ser frem til å fortsette vårt langvarige forhold med Equinor på denne betydelig felutviklingen, og bidra til å modne prosjektet mot en planlagt investeringsbeslutning, sier konserndirektør Sturla Magnus i Aker Solutions i en børsmelding.

Sevan-design

FPSO-en som skal stå på Wisting-utviklingen er basert på et sylinderformet Sevan-design. Toppdekket vil ha en vekt på rundt 20.000 tonn og bestå av en stor prosessmodul og en stor utility-modul.

FEED-arbeidene starter umiddelbart og er planlagt ferdigstilt i tredje kvartal 2022.

Aker Solutions opplyser at prosjektet vil ha "betydelige positive effekter" for ingeniørstaben og selskapets verft i Norge.

Equinor er operatør på Wisting med en eierandel på 35 prosent, mens partnerne er OMV Norge (25 prosent), Petoro (20 prosent), Idemitsu Petroleum Norge (10 prosent) og Lundin (10 prosent).