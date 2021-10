SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

PGS fortsetter å tape penger, og leverte svakere resultater enn ventet i årets tredje kvartal.

Seismikkselskapet fikk et nettoresultat på nesten -61 millioner dollar, ifølge kvartalsrapporten som selskapet la frem torsdag. Det tilsvarer over en halv milliard kroner.

Tallene er basert på selskapets egen segment-rapportering, hvor inntektene føres etter hvert som prosjektene skrider frem.

På forhånd så analytikerne for seg et resultat på -30 millioner dollar, ifølge estimater som PGS selv hadde hentet inn fra syv analytikere.

Inntektene landet på 131,7 millioner dollar – på linje med det selskapet varslet i sin markedsoppdatering i forrige uke – mot 116 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor. Opprinnelig så analytikerne for seg inntekter på 153 millioner dollar.

Selskapet opererte seks skip i tredje kvartal, mens fem lå i opplag.

- Majoriteten av fartøyskapasiteten ble benyttet på konraktsarbeid primært i Nordvest-Europa og Vest-Afrika, og vi opplevde en sekvensiell vekst i ratene, sier PGS-sjef Rune Olav Pedersen i kvartalsrapporten.

Vil betale tilbake gjeld

Ved utgangen av kvartalet hadde PGS en ordrebok på 241 millioner dollar, noe som er 50 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Selskapet venter at inntektene i 2021, på segmentetbasis slik PGS rapporterer det, vil være høyere enn i 2020.

Samtidig venter det å være i posisjon til å betale tilbake gjeld neste år.

"Med en bedring i kontantstrømmen i tredje kvartal, en styrket kontantposisjon og fortsatt oppgang i markedet venter vi å være i posisjon til å betale gjeldsforfallene i 2022 med kontantstrømmen og å refinansiere forfallene i 2023 og 2024", skriver PGS i kvartalsrapporten.

Det er på linje med det selskapet la til grunn da det refinansierte sine lån i fjor.

Strategisk samarbeid med Magseis

PGS opplyser i en separat børsmelding torsdag at det har inngått et strategisk samarbeid med Magseis Fairfield for å møte det voksende hybride markedet for havbunnsnodeseismikk og tauede streamere.

Samarbeidet skal være globalt, men vil starte i Nordsjøen. Det vil i utgangspunktet ha en varighet på ett år, men partene har opsjoner på å forlenge samarbeidet.

Fornybar energi

I likhet med de fleste andre aktører innen oljeserviceindustrien, har PGS ambisjoner om å bevege seg inn i markedet for fornybar energi.

I forrige kvartal varslet selskapet at det har etablert et nytt forretningsområde, PGS New Energy, som kun skal ha fokus på overgangen til mer bærekraftig energi.

– Vi ser egentlig på alt som vil kreve seismikk, sa PGS-sjef Rune Olav Pedersen da.

Han tror særlig markedet for karbonfangst kan bli en betydelig del av selskapet om få år.

PGS (Mill. USD) 3.kv/21 3.kv/20 Driftsinntekter 131,7 116,1 Driftsresultat −39,5 0,5 Resultat før skatt −59,4 −28,6 Resultat etter skatt −60,7 −32,6