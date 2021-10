Schlumberger leverer bedre enn ventet

Schlumberger fikk et justert resultat pr. aksje på 0,36 dollar i tredje kvartal 2021, mot 0,16 dollar pr. aksje i samme kvartal året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag.

På forhånd var det ventet et resultat på 0,30 dollar pr. aksje, ifølge Refinitiv-konsensus.



Driftsinntektene var 5.847 millioner dollar i kvartalet (5.258), mot ventet 5.090 millioner dollar.

Sterkt momentum

Schlumberger venter nok et kvartal med sterk vekst, og venter å gå ut av 2021 med et sterkt momentum som vil sette grunnlaget for en eksepsjonell vekstsyklus. Det sier konsernsjef Olivier Le Peuch i forbindelse med selskapets tredjekvartalsrapport fredag.

– De fundamentale makroforholdene i industrien har synlig styrket seg i år, spesielt de siste ukene, med etterspørselsinnhenting, olje- og gasspriser på nye høyder, lave lagernivåer, og oppmuntrende trender i håndteringen av pandemien, sier Le Peuch.

Forventer sterk vekst

Han peker på at i fravær av resesjon eller pandemirelaterte tilbakeslag, ventes det at disse gunstige forholdene vil vesentlig drive investeringer over de neste årene, spesielt internasjonalt, og resultere i en eksepsjonell vekst i pengebruk globalt både på land og offshore.

– Som markedsleder har vi en fordelaktig posisjon for å fange denne veksten gitt vår teknolog, integrasjonskapabilitet og internasjonale styrke, sier Le Peuch.