Boligriggselskapet Prosafe er tildelt en kontrakt av TotalEnergies E&P UK for «Safe Caledonia», opplyses det i en melding fredag.

Boligriggen skal benyttes på Elgin-komplekset på britisk sokkel i en periode på 270 dager, med oppstart i midten av mars neste år. I tillegg kommer en opsjon for ytterligere 30 dager.

– Etter at «Safe Caledonia» sikkert og effektivt opererte for TotalEnergies på Elgin i 2017 og 2021, er Prosafe ekstremt glade for å bli tildelt denne kontrakten for drift i 2022, sier Prosafe-sjef Jesper Kragh Andresen i meldingen.