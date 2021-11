Satser på AI med nytt samarbeid

PGS har inngått en intensjonsavtale med Mit-PFN Energy om samarbeid innen utvikling og kommersialisering av AI-baserte løsninger for kartlegging av strukturer under overflaten, fremgår det av en melding.

PGS vil bidra med seismiske data fra sitt globale multiklientsbibliotek samt teknisk ekspertise, mens Mit-PFN Energy, som er et joint venture mellom Mitsui og Preferred Networks, vil stå for utviklingen av kunstig intelligens-baserte algoritmer. Dette skal sammen bygges inn i en moderne, skalerbar datainfrastruktur.

Formålet med samarbeidet er å oppnå betydelig redusert tidsbruk på generering av bilder fra strukturer under overflaten og samtidig forbedre nøyaktigheten. Teknologien som utvikles, skal kunne benyttes av virksomheter innen ren energi, og dermed bidra til CO2-utslipp, opplyses det.

Sektorer som olje og gass, karbonfangst og -lagring og havvind trekkes frem som potensielle målgrupper.



«Sammen vil vi utvikle og ta i bruk metoder basert på kunstig intelligens for å styrke vår prosessering og tolkning av data ytterligere», heter det i en kommentar fra Artem Lytkin, PGS' direktør for forretningsutvikling i New Energy-virksomheten.