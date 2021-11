Domstolen godkjenner Seadrills redningsplan

11. oktober ble Seadrills restruktureringsplan godkjent av et stort flertall av kreditorene i riggselskapet.

Tirsdag kveld norsk tid sa også konkursretten i Texas ja til planen. Dermed er Seadrill nå offisielt på vei ut av Chapter-11-prosessen.

Ifølge en børsmelding fra selskapet vil det være ute av konkursbeskyttelsen om rundt 60 dager, og med dette unngår Seadrill konkurs for andre gang på litt over tre år.

– Rettens godkjennelse av planen er et veiskille for Seadrill og et øyeblikk vi bør feire i det vi nå går inn i sluttfasen av Chapter 11, uttaler Seadrill-sjef Stuart Jackson i børsmeldingen.

Kreditorene tar styringen

Restruktureringsforslaget som nå er banket igjennom i domstolen innebærer at Seadrills gjeld reduseres med nesten 5 milliarder dollar – tilsvarende 45 milliarder kroner – og at det hentes 350 millioner dollar i ny kapital.

Bankene, og fond som har kjøpt opp bankgjeld med store rabatter, vil omgjøre gjeld for 5,6 milliarder dollar til 83 prosent av aksjekapitalen i «nye» Seadrill før eventuell utvanning, samt gi et nytt lån på 750 millioner dollar.

Noen av långiverne har dessuten sagt seg villige til å bidra med 300 millioner dollar ny kapital i et førsteprioritetslån, hvor DNB og Eksfin er blant garantistene.

John Fredriksens Hemen Holding har samtidig forpliktet seg til å stille opp med et usikret obligasjonslån på 50 millioner dollar, som på nærmere angitte betingelser skal kunne omgjøres til 5 prosent av egenkapitalen.