Aker Solutions omsatte for 7,3 milliarder kroner i tredje kvartal, og fikk et resultat før skatt på 111 millioner kroner. Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 459 millioner, her hadde analytikerkonsensus, ifølge TDN Direkt ventet 430 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på sin side på 178 millioner kroner, og nettoresultatet på 100 millioner kroner i tredje kvartal.

Hever guidingen

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet beløp seg til 48,4 milliarder kroner, på samme tid i fjor hadde ordreboken en verdi på 38,8 milliarder kroner.

I løpet av kvartalet hanket selskapet inn kontrakter verdt 9,5 milliarder kroner, tilsvarende en «book-to- bill» på 1,3, og selskapet har dermed sitt sjette kvartal på rad med en «book-to-bill» på over 1.

For 2021 hever selskapet guidingen fra en omsetning på 28 til 29 milliarder kroner.

Basert på den sikrede delen av ordreboken, samt markedsutsiktene venter selskapet en omsetningsvekst i 2022 på 15 prosent sammenlignet med inneværende år.

Legger man selskapets guiding på 29 milliarder i 2020 til grunn, tilsvarer det en omsetningsøkning på 4,35 milliarder kroner.

Aker Solutions (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 7.314 7.198 Driftsresultat 178 755 Resultat før skatt 111 641 Resultat etter skatt 100 291

Kontraktsdryss

Milliardkontraktene har trillet inn de seneste månedene, allerede i midten av september hadde selskapet annonsert kontrakter for 5 milliarder kroner. En av kvartalets større kontrakter tilhører fornybardivisjonen som har sikret en 3 milliarders kontrakt med Ørsted.

Forrige uke ble det kjent at oljeserviceselskapet hadde inngått en intensjonsavtale med Equinor om en forhåndsstudie på toppdekket til FPSOen som skal ligge på Wisting-feltet i Barentsshavet. Intensjonsavtalen inneholder også en opsjon for bygging og leveranse av toppdekket, noe som ifølge selskapet vil kunne skru opp kontraktsverdien til melllom 8 og 12 milliarder kroner.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Aker Solutions allierer seg med Fredriksens Deep Ocean og Solstad Offshore for å kutte kostnader i havvind gjennom Windstaller Alliance.

Aker Solutions-aksjen er hittil i år opp 40,36 prosent, mens den de seneste 12 månedene er opp 143 prosent. Aksjen stengte i 23,09 kroner tirsdag.