De fundamentale forholdene i offshoremarkedet har bedret seg sammenlignet med 2020, mener Siem Offshore.

Aktiviteten og etterspørselen etter offshoreskip har økt, og for det Kristian Siem-kontrollerte rederiet gir dette håp om at markedet vil ta seg opp raskere enn det tidligere har sett for seg.

Siem Offshore venter at den høye oljeprisen vil ha begrenset effekt på etterspørselen etter skip på kort sikt, men mener samtidig at det vil økte interessen for nye lisensrunder, noe man nylig har sett på norsk sokkel.

ØNSKER KONSOLIDERING: Kristian Siem. Foto: NTB

Ifølge Siem Offshore har flere prosjekter for 2022 allerede blitt sanksjonert, og det er flere prosjekter som er under vurdering.

«Vi ser spesielt en økning i aktiviteten i Brasil, Vest-Afrika og Nordsjøen,» skriver selskapet i kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag.

Ønsker konsolidering

Selv om balansen mellom tilbud og etterspørsel endrer seg sakte i riktig retning, understreker selskapet at markedet fortsatt tynges av for mange skip, noe som legger et press på rater og flåteutnyttelse.

Derfor understreker Siem Offshore nok en gang behovet for konsolidering.

«Når det er sagt, så er selskapet i en god posisjon til å konkurrere med de andre rederiene,» skriver selskapets styre i kvartalsrapporten.

Siem Offshore peker på sin unge flåte, samt at selskapet har redusert gjelden betydelig de seneste fem årene og gjennomført en refinansiering av sine lån tidligere i år, der noe også ble konvertert til egenkapital.

Positive resultater

Siem Offshore kunne vise til et positivt resultat i årets tredje kvartal.

Av inntekter på 66,5 millioner dollar, som riktignok var en nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, satt selskapet igjen med et resultat før skatt på 2,5 millioner dollar. Selskapet tok ingen nedskrivninger av flåteverdiene i kvartalet.

«Tredje kvartal fortsatte å bygge på det typiske, sesongmessige momentumet fra andre kvartal», skriver selskapet i rapporten.

Rederiets konstruksjonsskip hadde en flåteutnyttelse på 97 prosent og stod for halvparten av inntektene i tredje kvartal.

Blant høydepunktene i kvartalet var en 300 dagers kontrakt for vindparkinstallasjoner for et av selskapets konstruksjonsskip. I tillegg fikk ankerhåndteringsskipet Siem Topaz en seks måneders kontraktsforlengelse som sikrer den sysselsetting til februar 2022.

Siem Offshore (Mill. USD) 3.kv./21 3.kv./20 Driftsinntekter 66,5 70,5 Driftsresultat 13,3 13,8 Res. før skatt 2,5 -0,1 Res. etter skatt 2,4 -2,7