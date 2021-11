TGS opprettholder utbyttet

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

En høy oljepris og høyere inntekter har foreløpig ikke fått oljeselskapene til å bruke mer penger på leteaktivitet. Det har gått ut over selskaper som TGS.

En positiv kontantstrøm fra driften i tredje kvartal og en solid kontantbeholdning bidrar imidlertid til at seismikkselskapet opprettholder sine kvartalsvise utbyttebetalinger til aksjonærene på 0,14 dollar pr. aksje. Det tilsvarer 1,17 kroner pr. aksje.

Selskapet fortseter samtidig å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet.

TGS-sjefen gjentar i kvartalsrapporten som selskapet la frem torsdag at markedsforholdene for multiklientseismikk fortsetter å være utfordrende og at oljeprisoppgangen den seneste tiden har hatt liten innvirkning på oljeselskapenes investeringsnivåer, men peker samtidig på at den økte oljeprisen bør gi rom for økt pengebruk fra oljeselskapenes side.

- Vi begynner å se tidlige tegn på en oppgang, sier Johansen.

Selskapet skriver imidlertid samtidig i kvartalsrapporten at det tror oljeselskapenes investeringer vil forbli lave i 2022.

TGS hadde inntekter på 61 millioner dollar i årets tredje kvartal, basert på selskapets egen segmentrapportering der inntektene føres som en prosentvis andel av prosjektenes ferdigstillelse.

Det er på linje med det selskapet meldte i sin markedsoppdatering for snart tre uker siden, men lavere enn det som da var markedsforventningene, som ifølge estimater fra Infront var 81 millioner dollar.

Av de samlede inntektene var salget fra selskapets seismikkbibliotek (late sales) på 33 millioner dollar i kvartalet, ned 45 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

På segment-basis fikk selskapet et driftsresultat på -28 millioner dollar, det samme som året før.

Basert på IFRS-tall var TGS’ inntekter på 200 millioner dollar, opp fra 58 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet var 36 millioner dollar og nettoresultatet 19 millioner, mot henholdsvis -89 og -70 millioner dollar i fjor.

Kontantstrømmen fra driften var positiv og beløp seg til 6 millioner dollar i kvartalet. Ved kvartalets slutt hadde TGS en kontantbeholdning på 198 millioner dollar.

TGS hadde ordrereserve på 47 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, ned fra 78 millioner i foregående kvartal.

TGS (Mill. USD) 3.kv/21 3.kv/20 Driftsinntekter 60,1 80,6 Driftsresultat −27,7 −28,0 Resultat før skatt −28,7 −30,5 Resultat etter skatt −25,8 −25,0 * Selskapets segment-rapportering. Ikke IFRS.