TGS og Schlumberger skal jobbe i Rødehavet

Seismikkjempen TGS melder fredag at det i partnerskap med Schlumberger skal hente inn 3D-seismikk i den egyptiske delen av Rødehavet.

Multiklient-prosjektet omfatter om lag 6.800 kvadratkilometer, og endelige data er ventet klare i fjerde kvartal 2022.

TGS-sjef Kristian Johansen påpeker at den egyptiske delen av Rødehavet har et stort potensial for oljeselskapene. TGS og Schlumberger har en langsiktig avtale med det egyptiske oljedepartementet vedrørende promotering av mulighetene i Rødehavet.

Kampanjen er finansiert av bransjeaktører.