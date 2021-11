Fremskritt for Northern Ocean

Northern Ocean (NOL) viser til at den endrede forliksavtalen mellom NOL og dets datterselskaper og Seadrill Ltd og dets datterselskaper (Seadrill) nå er blitt godkjent av konkursretten i Seadrills Chapter 11-prosess i USA. Visse betingelser for at forliksavtalen skal tre i kraft er fortsatt utestående, fremgår det av en børsmelding fredag.

Når forliket er trådt i kraft, vil det lukke alle utestående mellomværende og krav mellom selskapene og sørge for overgangstjenester som skal leveres av Seadrill til NOL-riggene.

Seadrill vil videre umiddelbart betale bareboat-leiebetalinger for "West Bollsta" påløpt fra 10. august 2021, og vil fortsette å betale bareboat-leiebetalinger på "West Bollsta" på regelmessig basis fremover.