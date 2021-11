Økt utnyttelse sikrer nok et overskudd

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.30



Reach Subsea økte inntektene i tredje kvartal med 11 prosent til 224 millioner kroner, løftet av økt utnyttelse av selskapets fartøyer samt vellykket prosjektgjennomføring.

Reach Subsea (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 223,8 201,4 Driftsresultat 23,4 24,1 Resultat før skatt 23,3 33,2 Resultat etter skatt 43,5 33,2

Driftsresultatet endte på 23 millioner kroner, én million lavere enn for ett år siden, mens overskuddet før skatt sank fra 33 til 23 millioner.

«Jeg er stolt av å kunne presentere det sjette kvartalet på rad med positive resultater for Reach Subsea, og det beste nimånedersresultatet i selskapets historie, med et overskudd før skatt på 50 millioner kroner», kommenterer adm. direktør Jostein Alendal.

Etter tre kvartaler i 2020 hadde Reach Subsea tjent 29 millioner kroner før skatt.

I rute med nytt prosjekt

Ifølge Alendal er det tydelige tegn på bedring i markedet, drevet av høyere olje- og gasspriser og sterk etterspørsel fra fornybarsektoren, spesielt innen havvind.

Han trekker også frem at Reach Remote er i rute for levering i 2023, og at prosjektet allerede merker sterk interesse fra kunder og potensielle partnere verden rundt, inkludert aktører innen havvind.

Reach Remote-prosjektet utøves i samarbeid med Kongsberg Maritime og Massterly, med støtte fra Innovasjon Norge. Første fase er å lansere ubemannede fartøyer (USV-er) for undersøkelser, inspeksjon og lette reparasjonsjobber.

Reach Subseas ordrereserve ved utgangen av tredje kvartal var på 150 millioner kroner, mot 290 millioner på samme tid i fjor.