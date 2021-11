Archer fikk inntekter på 243 millioner dollar i tredje kvartal, og økte dermed topplinjen med 15 millioner dollar fra samme periode i fjor.

– Aktiviteten fortsetter å øke, særlig innenfor wireline-segmentet, sier konsernsjef Dag Skindlo i kvartalsrapporten som ble lagt frem fredag.

Den økte aktiviteten bidro til et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 23,5 millioner dollar – en oppgang på 1,2 millioner. Driftsbonuser for selskapets New Zealand-rigg bidro også positivt.

Jekker ned EBITDA-vekst

Samtidig fortsetter virksomheten i Argentina å tynge regnskapene, med lav boreaktivitet i landet.

Archer klarte likevel å redusere underskuddet i kvartalet. Resultatet før skatt gikk fra minus 13,9 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor til minus 7,5 millioner dollar i år.

Selskapet venter nå en EBITDA-vekst på 10 prosent fra 2020 til 2021, mens investeringene ventes å komme inn på 3–4 prosent av omsetningen. Ifølge rapporten for andre kvartal ventet selskapet da en EBITDA-vekst på 10–20 prosent fra 2020.

Videre guider Archer fortsatt at omsetningen skal opp 10–15 prosent fra 2020-nivået.

Archer (Mill. USD) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 242,8 183,6 Driftsresultat 7,4 2,8 Resultat før skatt –7,5 –13,9 Resultat etter skatt –9,7 –12,3