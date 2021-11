Borr Drilling har hittil i 2021 blitt tildelt 32 nye kontrakter, forlengelser, utøvede opsjoner og intensjonavtaler, tilsvarende 7.929 dager og 668 millioner dollar i potensiell «backlog» inklusive kontrakter gjennom joint ventures og kompensasjon for mobiliseringer, går det frem av rapporten for tredje kvartal.

Denne økte aktiviteten slår ut i topplinjen, som i kvartalet kom inn på 73 millioner dollar, opp fra 59,2 millioner dollar i samme periode i fjor. Tapene ble nesten halvert.

– Våre 13 rigger i drift leverte et solid EBITDA-resultat og positive kontantstrømmer i kvartalet. Kontantposisjonen ble ytterligere løftet av salget av våre joint ventures innen brønntjenester og strømlinjeformingen av Mexico-virksomheten, sier konsernsjef Patrick Schorn i en kommentar.

– Full dekning innen 2022

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for engangseffekter, kom inn på 20,0 millioner dollar i tredje kvartal, og steg dermed fra 3,7 millioner dollar i kvartalet før.

Borr Drilling hadde ved utgangen av kvartalet en kontantbeholdning på 68,9 millioner dollar, 36,5 millioner dollar høyere enn ved utgangen av andre kvartal.

Selskapet flåte teller 23 moderne jack-up-rigger alle bygget etter 2010, i tillegg til ytterligere fem rigger som er under bygging på Keppel FELS-verftet. 17 rigger er nå enten på kontrakt eller kommittert, noe som vil føre til at ytterligere tre rigger i varmt opplag vil aktiveres.

«Vi ser sterk kundeetterspørsel for våre rigger gjennom en høyere frekvens av kommersielle diskusjoner og anbud de siste månedene. (...) Det skaper en forventning om rask forbedring av at utnyttelsesnivået. Vi er dermed på vei for å fullt ut dekke flåten på 23 rigger med kontrakter innen 2022,» heter det i rapporten.

– Løsning for 2023-forfall

Samtidig er Borr Drilling ifølge rapporten i fremskredne diskusjoner med en «betydelig kreditor», og partene har kommet til en felles forståelse av et rammeverk for å utvide forpliktelsene vesentlig utover 2023.

«Med fortsatt økning i antallet aktive rigger og en oppjustering av E&P-investeringsbudsjetter for 2022, er vi trygge på vår evne til å forbedre de økonomiske resultatene ytterligere. Denne forbedringen vil også gi grunnlaget som til slutt fører til en løsning for 2023-forfallene – som vil komme alle interessenter til gode,» skriver selskapet.

Rapporten her.

Flåtestatus her.

Borr Drilling (Mill. USD) 3.kv./21 3.kv./20 Driftsinntekter 73,0 59,2 Driftsresultat -8,7 -44,8 Res. før skatt -27,9 -58,5 Res. etter skatt -32,6 -61,9