Pareto Securities: Fortsetter å se bedre risk/reward andre steder

Aker Solutions sin fordelaktige posisjon er allerede reflektert i konsensusestimatene, mener Pareto Securities, ifølge TDN Direkt.

Med en prising på 7 ganger estimert 2022 ebitda på mer og mer krevende estimater, mener meglerhuset ifølge en analyse at de fortsetter å se bedre risk/reward andre steder.

Kursmål opp

Pareto oppjusterer samtidig ifølge nyhetsbyrået kursmålet til 25 fra 17,5 kroner pr. aksje, og gjentar en hold-anbefaling på aksjen.

Aker Solutions har steget 48,7 prosent på Oslo Børs hittil i år, og er opp 17,5 prosent den seneste måneden.

Analytikerne peker på at marginene innen subsea var overraskende sterke i tredje kvartal på om lag 14 prosent, og skriver videre at dette er på linje med toppnivåer, også justert for IFRS16 og høyere «annen ebitda».

Meglerhuset oppjusterer ifølge TDN Direkt deres estimater for ebitda og driftsresultat i 2022 og 2023 med henholdsvis 10 og 20 prosent, noe som er på linje med konsensus.

Prognoser opp

Konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions var gjest i Økonominyhetene på FA TV onsdag, etter at selskapet la frem kvartalstallene. ble også en av vinnerne på Børsen onsdag forrige uke.

I intervjuet snakker han om hvorfor selskapet nå jekker opp prognosene for 2021 og 2022, hva slags muligheter de ser innen grønne løsninger og hvor mye olje- og gassprosjektene bærer av selskapets aktivitet og vekst fremover.