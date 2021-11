Enda et steg nærmere for Prosafe

«Dette er en viktig milepæl som vil gi ytterligere trygghet for den overordnede restruktureringsprosessen,» skriver Prosafe i en børsmelding tirsdag.

I meldingen opplyser selskapet at det nå har fått godkjent planen for såkalt rekonstruksjon i Norge. Planen er den samme som selskapet la frem for konkursretten i Singapore.

Prosafe opplyser videre at det vil informere aksjemarkedet når hele restruktureringsprosessen er gjennomført.

Ferdig før årsslutt

Selskapet venter at prosessen vil være gjennomført innen årets slutt.

Da vil selskapet ha redusert gjelden på 1,5 milliarder dollar til en gjeld på 343 millioner, i tillegg til en selgerkreditt fra Cosco-verftet på 90 millioner.

Mye av gjelden som «forsvinner» blir omgjort til egenkapital, og etter restruktureringen vil kreditorene eie 99 prosent av selskapet.

Samtidig vil dagens aksjonærer bli sittende igjen med bare 1 prosent.