Austevoll-rederiet måtte likevel bokføre et tap på 128 millioner kroner i tredje kvartal, noe som blant annet var påvirket av av- og nedskrivninger på 377 millioner kroner, samt valutasvingninger.

Ser videre oppgang i Brasil

DOF-sjefen er forsiktig positiv til markedsutsiktene og mener det er tegn til økt offshoreaktivitet i de fleste regioner.

– Vi venter at aktiviteten vil fortsette å ta seg opp, sier han.

Aase peker spesielt på markedet i Brasil, hvor en stor del av DOF-flåten er beskjeftiget.

– Aktiviteten i Brasil øker mye, og vi venter ytterligere økning. Det er mer som kommer og vi er optimistisk for resten av flåten i landet de neste årene, sier konsernsjefen.



Subseaskipene, som står for mesteparten av inntektene, opplever høy anbudsaktivitet verden over, ifølge Aase. Også innen offshore vind.

For forsyningsskipene og ankerhåndteringsskipene i Nordsjøen venter han et sesongmessig svakere marked i vinter, før det tar seg opp igjen til våren, men generelt venter han et bedre marked i 2022 enn i 2021.

Fremskritt, men ennå ikke i mål

Et langvarig svakt offshoremarked har ført til at DOF ikke klarer å betjene den høye gjelden selskapet har pådratt seg.

Rederiet har i lang tid jobbet med å få på plass en restruktureringsavtale med sine banker og obligasjonseiere for gjeld på til sammen 19 milliarder kroner.

En løsning er ennå ikke på plass, og selskapet er fortsatt avhengig av godvilje fra kreditorene, som har gitt lettelser i rente- og avdragsbetalingene i flere omganger. Nåværende avtale gjelder ut november.

– Dialogen med långiverne er konstruktiv og det har vært gjort fremskritt. Det er fortsatt flere ting vi må bli enige om, og dialogen fortsetter, sier Aase.

Selskapet har tidligere opplyst at løsningen som diskuteres innebærer at gjeld blir konvertert til egenkapital og at dagens aksjonærer risikerer å bli vannet kraftig ut når restruktureringen er gjennomført.

DOF (Mill. kr) 3.kv/21 3.kv/20 Driftsinntekter 2.052 2.027 Driftsresultat 488 −46 Resultat før skatt −163 −395 Resultat etter skatt −128 −406