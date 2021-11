I forrige måned ryktes det at riggselskapene Maersk Drilling og Noble Corp. ville fusjonere.

Nå blir dette en realitet.

De to selskapene opplyser at de har besluttet å slå seg sammen, der det nye selskapet skal hete Noble Corp.

Det nye selskapet vil få en flåte på 39 enheter, bestående av boreskip, halvt nedsenkbare flyterriger (semirigger) og oppjekkbare rigger (jack-ups).

– Kombinasjonen av Noble og Maersk Drilling vil skape et ledende riggselskap med global størrelse, en sterk balanse og potensial for betydelig fri kontantstrøm, sier styreleder Charles M. Sledge i Noble i en melding fra selskapet.

I 12 månedersperioden fra september i fjor til september i år ville selskapene ha en samlet inntekt på 2,1 milliarder dollar.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde de en kontantbeholdning på til sammen rundt 900 millioner dollar og en ordrebok på 2,4 milliarder.

Selskapene anslår å kunne ha årlige besparelser på 125 millioner dollar som følge av sammenslåingen. De venter samtidig å ha potensial til å oppnå en fri kontantstrøm på 375 millioner dollar, eller 3,2 milliarder kroner, fra 2023.

50/50 eierskap

Fusjonen vil bli gjort opp i aksjer, der Maersk Drilling-aksjonærene vil motta 1,61 aksjer i det sammenslåtte selskapet for hver Maersk-aksje de eier.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil aksjonærene i de to selskapene eie omtrent 50 prosent hver av det nye selskapet. Aksjene vil bli notert på NYSE og Nasdaq Copenhagen.



Fusjonen er enstemmig vedtatt av styrene i begge selskaper. Transaksjonen støttes også av Nobles tre største aksjonærer, som i dag eier tilsammen ca. 53 prosent av Noble-aksjene, samt APMH Invest, som eier ca. 42 prosent av Maersk.

Dagens Noble-sjef Robert W. Eifler blir konsernsjef i det nye selskapet.

Hold i ryktene

Det har en stund gått rykter om sammenslåingen, noe analytiker Fredrik Stene i Clarksons Platou tilbake i oktober hadde tro på.

– Hvis det er noe i ryktene, så vil en sammenslåing av disse to absolutt gi mening, sa analytikeren da til Finansavisen.

Han uttalte videre at han så klare stordriftsfordeler mellom selskapene.

– Det ville ha skapt en gigant i riggmarkedet som virkelig kunne ha fått kontroll på mye. I for eksempel jack-up-markedet i Nordsjøen ville det ha blitt et såpass stort selskap at man lettere kunne ha fått større forhandlingskraft i ratediskusjonene, sa Stene.