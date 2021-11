Etter over halvannet år med forhandlinger er Stig Remøys Olympic Subsea kommet til enighet med et flertall av bankene som gir dem lån for restrukturering av gjelden. Hvor stor majoriteten er opplyses imidlertid ikke.

Restruktureringen vil resultere i reduksjon av gjeld, tilstrekkelig kontantbeholdning og større finansiell fleksibilitet.

Deler av avtalen er følgende:

Ingen gjeldsforfall før 31. mars 2023

Reduserte renter og reduserte faste låneavdrag i denne perioden. Frem til september 2022 er det begrenset til 16,6 millioner kroner, deretter 20 millioner pr. kvartal.

Bedret likviditet, over minimumsbestemmelsen i låneavtalen.

Dette er i tråd med det selskapet skisserte i august, da det meldte at løsningen var nær og ventet innen utgangen av måneden. Nå venter rederiet å være i mål innen utgangen av november, ettersom det skal være i «fremskredne samtaler» med de resterende långiverne. Hverken Stig Remøy eller finansdirektør Karl Eirik Frøysa Hansen var tilgjengelig for kommentar onsdag.

Olympic Subsea Offshorerederi i Fosnavåg som kontrolleres av Stig Remøy.

Har en flåte på ti subsea-/konstruksjonsskip som også kan benyttes innen fornybarindustrien.

Selskapets obligasjon på 300 millioner kroner blir, som tidligere opplyst, konvertert i forbindelse med restruktureringen. Dermed blir obligasjonseierne sittende med 22 prosent av aksjene i selskapet.

Inkludert neddiskontert obligasjonsgjeld på 306 millioner kroner, beløp gjelden seg til vel 2,7 milliarder kroner ved årsskiftet. På samme tid var arbeidskapitalen i konsernet negativ med drøye 2,3 milliarder kroner.

Gjennom forhandlingsperioden har hverken renter eller avdrag blitt betalt, og selskapet er i brudd med bestemmelser i låneavtalene, der en majoritet av bankgruppen i flere omganger har gitt unntak fra disse