– Dette er åpenbart positivt for ratene, sier Fredrik Stene, nestsjef for analyse i Clarkson Platou til Finansavisen TV om fusjonen mellom Nobel og Maersk Drilling.

Maersk Drilling-aksjen steg nesten 20 prosent onsdag etter nyheten, noe Stene mener viser at investorene mener denne fusjonen gir mer verdi enn den teoretiske summen av selskapene.

– Dette er et tilfellet der man vil se at én pluss én er mer enn to vil jeg påstå.

Det nye selskapet blir ifølge Stene og andre som følger bransjen størst målt i markedsverdi.

– Men blir de størst i antall enheter?

– Valaris er nok fortsatt større og de har en god mengde jackup-rigger. Så i rent antall rigger når de ikke helt til toppen av pallen, men dette blir det største selskapet hvis man ser på markedsverdi, sier Stene om det nye selskapet med 39 enheter.