Flere aksjonærer i riggselskapet Noble Corp. er ikke fornøyd med bytteforholdet i den foreslåtte fusjonen med Maersk Drilling, og vurderer å stemme imot sammenslåingen.

En av disse er Øystein Stray Spetalen-dominerte Standard Drilling.

– Vi er er positive til transaksjonen, men er uenig i bytteforholdet, sier styreleder Martin Nes i Standard Drilling til Finansavisen.

IKKE ALENE: Styreleder Martin Nes i Standard Drilling er blitt kontaktet av flere Noble-aksjonærer. Foto: Iván Kverme

– Maersk-aksjonærene kommer best ut

Onsdag ble det kjent at Noble Corp. og Maersk Drilling ønsker å slå seg sammen. Fusjonen vil bli gjort opp i aksjer, der Maersk Drilling-aksjonærene vil motta 1,61 aksjer i det sammenslåtte selskapet for hver Maersk-aksje de eier.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil aksjonærene i de to selskapene eie omtrent 50 prosent hver av det nye selskapet.

– En fusjon gir mening for begge parter, men det er kanskje Maersk Drilling-aksjonærene som kommer best ut av dette. Jeg kan forstå hvis Noble-aksjonærene er litt skuffet, sier Pareto-analytiker Christopher Mo Dege til Finansavisen.

Med utgangspunkt i egenkapitalprisingen av de to selskapene ved børsens slutt tirsdag, hvor man i tillegg tar med at det i Noble også handles warrants, kommer Mo Dege frem til et verdiforhold på Maersk/Noble på rundt 40/60. Det betyr at aksjemarkedet verdsatte Maersk Drilling til 40 prosent av det totale selskapet, mens de vil få 50 prosent.

Hvis han gjør samme øvelsen med en «fair value»-beregning, kommer han frem til nesten det samme.

Maersk Drilling-aksjen steg nesten 20 prosent etter nyheten onsdag morgen, noe som kan skyldes at Maersk-aksjonærene ser ut til å komme godt ut av fusjonen.

- Er blitt kontaktet av flere

I en børsmelding onsdag opplyser Standard Drilling at selskapet er blitt kontaktet av andre aksjonærer som som også er bekymret for bytteforholdet.

– Hvor mange er dere blitt kontaktet av og hvor stor støtte har dere?



– Vi er blitt kontaktet av flere, sier styreleder Nes.

Flere investorer fikk øynene opp for Noble da selskapet kom ut av restruktureringen i februar i år, deriblant Øystein Stray Spetalen. Hans selskap Standard Drilling kjøpte aksjer i det amerikanske riggselskapet, men i slutten av august ble det kjent at han hadde solgt seg ut med en gevinst på rundt 18 millioner kroner.

Siden har han angivelig blitt aksjonær igjen.

– Vi er aksjonær i Noble, er alt Nes ønsker å si om det.

Ifølge Dagens Næringsliv sitter i tillegg Arne Fredly med én million aksjer i Noble, tilsvarende 1,5 prosent av aksjene. Også han vil stemme imot fusjonen på grunn av det dårlige bytteforholdet, ifølge avisen.