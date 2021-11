EMGS-skip tilbake i opplag

Electromagnetic Geoservices (EMGS) fikk en justert ebitda på 7,6 millioner dollar i tredje kvartal 2021, mot -1,2 millioner dollar samme kvartal året før, fremgår det av selskapets kvartalsrapport.



Omsetningen ble 12,7 millioner dollar i perioden (2,1), mens driftsresultatet utgjorde 7,3 millioner dollar (-2,6).



Ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet 14,7 millioner dollar i kontanter og kontantekvivalenter. Ordrereserven var 2,9 millioner dollar.

EMGS venter at «Atlantic Guardian» vil ligge i varmt opplag i deler av fjerde kvartal 2021 og det meste av første kvartal 2022.

«Det er avgjørende at ytterligere datainnhentingsprosjekter sikres og at «Atlantic Guardian» er tilbake i drift sent i første kvartal eller tidlig andre kvartal 2022», skriver selskapet i rapporten.