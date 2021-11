Kraftig svekket ordrebok for Awilco Drilling

Awilco Drilling fikk et resultat før skatt på minus 4,6 millioner dollar i tredje kvartal 2021, mot minus 1,0 millioner dollar i samme kvartal året før, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Driftsresultatet ble på minus 4,3 millioner dollar, mot negative 0,8 millioner i fjor, av en kontraktsomsetning på 7,3 millioner dollar, mot 10,6 millioner i 2020.

Selskapet hadde en kontantekvivalentbeholdning ved utgangen av tredje kvartal 2021 på 12,1 millioner dollar.

Oppetiden var på 99,9 prosent i kvartalet, mot 94,2 prosent i andre kvartal. Ordreboken var på 1,0 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, mot 7,1 millioner dollar i andre kvartal.

Awilco Drilling skriver i rapporten at det høye volumet av anbudsaktivitet i det britiske riggmarkedet i løpet av 2021 nå resulterer i kontraktstildelinger for arbeid som starter i 2022. Utsiktene mot 2023 og 2024 i markedet for flyterigger nordvest i Europa fortsetter å forbedre seg, med høyere utnyttelsesnivåer og bedre dagrater enn forventet.

Les hele kvartalsrapporten her.