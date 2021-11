Solstad Offshore har via det singaporske datterselskapet Farstad Shipping solgt forsyningsfartøyet (PSV) «Far Swan», fremgår det av en melding.

Fartøyet er blitt levert til den nye eieren i dag, tirsdag 16. november.

Solstad Offshore venter bare en uvesentlig effekt fra salget i regnskapet for fjerde kvartal.

«Far Swan» ble bygget i 2006 ved Aker Yards Langsten. Det seiler under singaporsk flagg, og er ifølge VesselsValue verdt estimerte 2,97 millioner dollar. Det tilsvarer nær 26 millioner kroner.

Salget er langt fra det første fra Skudeneshavn-rederiet i år, etter at det i august varslet at 25 skip sto på salgslisten – og at en betydelig del av disse skulle ut innen nyttår.