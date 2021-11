Reach Subsea har inngått charter-avtale med Olympic Subsea for bruk av tre moderne subsea-fartøy for 2022-sesongen.

Avtalen inkluderer fartøyene «Olympic Artemis», «Olympic Delta» og «Olympic Challenger».

– Dette har vært et travelt år for Reach Subsea og vi ser at momentumet i markedet styrker seg i 2022 og 2023. I respons på dette fortsetter vi våre operasjoner fra disse tre moderne «fit-for-purpose»-skipene, sier adm. direktør Jostein Alendal i Reach Subsea.

«Olympic Delta» og «Olympic Artemis» er allerede på kontrakt til Reach Subsea og vil fortsette operasjoner inn i 2023. Kontrakten for «Olympic Challenger» vil starte i første kvartal 2022 og vil bli omlevert i fjerde kvartal 2022.