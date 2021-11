Forsinkelser med leveringen av boreskipet Samsung Santorini gjør at Eni nå leier inn en Seadrill-rigg for en kortere periode i Mexicogulfen.

Det opplyser Clarksons Platou Securities i en oppdatering, hvor det vises til Logix.

Santorini skulle ha startet på en 660 dager lang kontrakt for det italienske oljeselskapet, men boreskipet ser ikke ut til å bli levert før tidligst i midten av neste år.

Seadrills Sevan Louisiana skal bore én brønn for Eni, noe som ventes å ta 150 dager. Oppstart av kontrakten vil skje når riggen har fullført sin nåværende kontrakt med Walter O&G. Riggen har to brønner igjen å bore for Walter, så ifølge Clarksons er oppstart trolig ikke før i første kvartal neste år.