Nytt styre i Seadrill

Seadrill kunngjør at et nytt uavhengig styre som vil overta lederskapet for morselskapet for Seadrill-gruppen etter chapter 11-prosessen er fullført.

Det fremgår av en melding fra selskapet onsdag kveld, hvor det vises til meldingen fra 26. oktober om at Seadrill har mottatt bekreftelse for sin reorganiseringsplan og målsetter fullføring av prosessen tidlig i 2022.

Disse vil sitte i det nye styret: Julie Johnson Robertson blir styreleder, mens Mark McCollum blir leder for revisjonskomiteen. I tillegg vil styret bestå av Karen Dyrskjot Boesen, Jean Cahuzac, Jan Kjaervik, Andrew Schultz, og Paul Smith.

– Vi ser frem til å ønske dette nye styret velkommen for å bidra til å vokse Seadrill og gjennomfører våre strategiske prioriteringer. Det nye Seadrill vil starte 2022 i en styrket posisjon, og sammen med vårt nye styre vil vi være klar til å fokusere på å omforme bransjen, sier Seadrills administrerende direktør Stuart Jackson i en kommentar.