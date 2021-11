Aker Solutions er tildelt en kontrakt av Petrobras for levering av subseaproduksjonssystem og tilknyttede tjenester til Mero 4-prosjektet offshore Brasil, opplyses det i en melding torsdag.

Kontrakten omtales som «vesentlig», som etter Aker Solutions' definisjoner tilsvarer en verdi mellom 700 millioner og 1,2 milliarder kroner.

Den vil bli bokført som ordreinngang i subseasegmentet i fjerde kvartal 2021.

«Vi er glade for å bli tildelt nok en kontrakt for subseaproduksjonssystem av Libra-konsortiet, som forsterker det langvarige forholdet mellom Petrobras og Aker Solutions», heter det i en kommentar fra Maria Peralta, konserndirektør for Aker Solutions' subseavirksomhet.

Aker Solutions' arbeider starter omgående. Installasjonsdelen av arbeidene ventes å finne sted mellom 2023 og 2025.

Mero er et av de største oljefunnene i Brasils pre-salt-område, beliggende i den nordvestlige delen av Libra-blokken i Santos-bassenget, og rundt 180 kilometer syd for Rio de Janeiro. Aker Solutions' produksjonssystem blir det fjerde ved utviklingen av ultradypvannsfeltet.

Petrobras er operatør ved feltet med 40 prosents andel. Shell Brasil og TotalEnergies er 20-prosentspartnere, mens CNOOC og CNODC er partnere med andeler på 10 prosent.