DNB Markets: – Vi tror aksjekursen har falt for mye

Onsdag la Subsea 7 frem sine kvartalstall, hvilket endte med et kursfall på hele 7,0 prosent før aksjen sluttet på 70 kroner.

I årets tredje kvartal omsatte Subsea 7 for 1,45 milliarder dollar, opp 53 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Selskapet fikk et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 185 millioner, tilsvarende en EBITDA-margin på 12,8 prosent. Det er opp fra bare 7,5 prosent i foregående kvartal.

Overreaksjon

Både Pareto Securities og DNB Markets beskriver det kraftige kursfall som har skjedd etter resultatfremleggelsen som en overreaksjon. Ifølge TDN Direkt gjentar meglerhusene sin kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål på henholdsvis 85 og 100 kroner.

Subsea 7 er en av aksjene Pareto Securities har i den anbefalte porteføljen for november.



«Til tross for at selskapet varslet svak kontantstrøm og ugunstige endringer i arbeidskapitalen som negative momenter i tredjekvartalsrapporten, tror vi aksjekursen falt for mye da konsensus startet å fokusere på disse bekymringene etter kvartalspresentasjonen», skriver DNB Markets i en oppdatering.

ABG og Danske kutter kursmålet

Samtidig velger både ABG Sundal Collier og Danske Bank å kutte sine kursmål på Subsea 7 fra 100 til 90 kroner mens kjøpsanbefalingen opprettholdes, ifølge TDN Direkt.

Danske Bank nedjusterer sine estimater for å reflektere et svakere 2022-2023. Samtidig understreker tallknuserne at Subsea 7 fremdeles er en aksje man skal eie til tross for at meglerhuset kutter kursmålet.

– Høy utnyttelse av flåten

– Subsea 7 leverte et driftsmessig og finansielt sterkt tredje kvartal, drevet av svært høy utnyttelse av flåten, uttalte konsernsjef John Evans i forbindelse med kvartalsrapporten, og pekte på at dette gjelder både innen subsea og fornybarvirksomheten.

I tredje kvartal hadde Subsea 7 en ordreinngang på 1,4 milliarder dollar, og ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 6,7 milliarder, omtrent som den var ved utgangen av andre kvartal.

Torsdag omsettes aksjen for 67,04 kroner, ned ytterligere 4,2 prosent.