Havila Shipping fikk et resultat før skatt på minus 58 millioner kroner i tredje kvartal, mot et overskudd på 17 millioner i samme periode i fjor, viser rederiets kvartalsrapport fredag.

Havila Shipping (Mill. kr) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 154,8 188,7 Driftsresultat −33,8 −51,0 Resultat før skatt −58,0 16,9 Resultat etter skatt −58,1 16,8

De samlede inntektene gikk også tilbake, fra 189 millioner i tredje kvartal 2020 til 155 millioner i tredje kvartal i år.

Fraktinntektene var imidlertid opp med 8,9 millioner, løftet av bedre rater for ankerhåndteringsfartøyene i Fosnavåg-rederiets flåte. Flåteutnyttelsen var for øvrig på 85 prosent for de fartøyene som ikke var i opplag i perioden.

Avskrivninger og finanskostnader

Resultatet ble tynget av avskrivninger på 62,1 millioner kroner og nedskrivninger på 25,5 millioner.

Resultatet før avskrivningene var på 53,7 millioner, mot 36,4 millioner for ett år siden.

I tillegg kommer et negativt sving i finansregnskapet, der urealisert agiotap på 20,1 millioner og negativ verdijustering av lån på 4,9 millioner trekker ned.

Rederiet har en rentebærende gjeld på 1,65 milliarder kroner, men har inngått en restruktureringsavtale med långiverne om lettelser i gjeldshåndteringen frem til 2024.

«Avtalen hindrer ikke at selskapets flåte kan bli redusert som følge av salg av fartøy med lavere inntekter enn driftskostnader for det enkelte fartøy,» skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Fire fartøyer i opplag ble sirkulert for salg i tredje kvartal etter krav fra långivere i henhold til bestemmelser i restruktureringsavtalen.