To nye meglerhus senker kursmålet

I midten av forrige uke presenterte Subsea 7 sine kvartalstall, hvilket endte med et kursfall på 7 prosent etterfulgt av et kursfall på 4 prosent dagen etter.

Nå velger Berenberg og SEB å nedjustere sine kursmål på Subsea 7 til henholdsvis 77 og 89 kroner fra tidligere 80 og 90 kroner. Ifølge TDN Direkt opprettholder begge meglerhusene sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Økte investeringer

Berenberg mener Subsea 7 leverte et sterkt tredje kvartal, samtidig som selskapet pekte på et flat EBITDA i 2022 med økte investeringer de neste to årene. Tallknuserne i SEB trekker frem at økt guiding for investeringer og arbeidskapital bidro til bekymringer rundt kortsiktig utbyttekapasitet.

«Med en robust balanse og bedre markedsutsikter venter vi at Subsea 7 vil opprettholde et mindre utbytte også neste år», skriver SEB, ifølge TDN Direkt.

Tredje kvartal

I årets tredje kvartal omsatte Subsea 7 for 1,45 milliarder dollar, opp 53 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Selskapet fikk et justert driftsresultat før av– og nedskrivninger (EBITDA) på 185 millioner, tilsvarende en EBITDA-margin på 12,8 prosent. Det er opp fra bare 7,5 prosent i foregående kvartal.

Etter at kvartalstallene ble kjent i forrige uke valgte flere meglerhus å nedgradere aksjen. Kepler-analytiker Kevin Roger kuttet kursmålet fra 120 til 115 kroner, Danske Bank-analytiker Jørgen Lande senket kursmålet fra 100 til 90 kroner mens JP Morgan kuttet kursmålet fra 90 til 86 kroner.