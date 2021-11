Seadrill sikrer riggkontrakter for flere milliarder

Seadrill har inngått kontrakter med Petrobras i Brasil for boreskipene «West Carina» og «West Tellus».

Kontraktene er på tre år og har en samlet verdi på 549 millioner dollar, tilsvarende rundt 5 milliarder kroner, inklusive mobiliseringsinntekter og tilleggstjenester.

Det tilsvarer en brutto dagrate på rundt 250.000 dollar pr. dag.

Fearnley Securities skriver i en oppdatering at den rene dagraten, rensket for tillegg, antas å være rundt 245.000 dollar for «West Carina» og 230.000 dollar for «West Tellus».

Begge kontraktene ventes å startet opp innen september 2022.

– Vi fortsetter det langvarige samarbeidet med Petrobras med de to kontraktene. Brasil er et strategisk viktig marked for offshoresektoren, sier Seadrills adm. direktør Stuart Jackson.

I slutten av oktober godkjente den amerikanske domstolen restruktureringsplanen til Seadrill, noe som betyr at selskapets gjeld reduseres med nesten 5 milliarder dollar – tilsvarende 45 milliarder kroner. I tillegg vil det bli hentet 350 millioner dollar i ny kapital.

Bankene, og fond som har kjøpt opp bankgjeld med store rabatter, vil omgjøre gjeld for 5,6 milliarder dollar til 83 prosent av aksjekapitalen i «nye» Seadrill før eventuell utvanning, samt gi et nytt lån på 750 millioner dollar.

Dagens aksjonærer vil sitte igjen med kun 0,25 prosent eierskap i det gjenoppståtte riggselskapet.