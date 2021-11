Fredriksen-duo tapte over 430 millioner

John Fredriksens riggselskaper Northern Drilling og Northern Ocean tapte tilsammen 47,6 millioner dollar, tilsvarende drøyt 430 millioner kroner, i tredje kvartal.

Northern Ocean har en flåte bestående av de to halvt nedsenkbare boreriggene «West Mira» og «West Bollsta».

Wintershall terminerte kontrakten for førstnevnte tidligere i år, mens sistnevnte har en kontrakt med Lundin Energy.

Northern Ocean (Mill. USD) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 10,4 21,4 Driftsresultat −20,2 −6,7 Resultat før skatt −26,5 −9,2 Resultat etter skatt −26,1 −8,1



Det bidro til at inntektene falt fra 21,4 millioner dollar i tredje kvartal i fjor til 10,4 millioner dollar i år. Samtidig doblet nedskrivningene seg til 10,8 millioner dollar, i tillegg til at selskapet tok gjeldsavsetninger på 5,4 millioner dollar. Det førte til at underskuddet mer enn tredoblet seg og ble på 26,1 millioner dollar i kvartalet.

Milliardkrav

Northern Drilling har ingen boreenheter i drift eller under bygging etter at det tidligere i år kansellerte begge boreskipene «West Aquila» og «West Libra».

Uten inntekter og med avskrivninger på 20,3 millioner dollar knyttet til kanselleringen, fikk riggselskapet et underskudd på 21,4 millioner dollar i tredje kvartal.

Northern Drilling ble skilt ut som et eget selskap i fjor, og siden har selskapet bare hatt eierskap i de to boreskipene som er under bygging hos Daewoo Shipbuilding & Marine i Sør-Korea.

Northern Drilling (Mill. USD) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 0 0 Driftsresultat −21,4 −0,7 Resultat før skatt −21,4 −0,7 Resultat etter skatt −21,4 −0,7



Kontraktene for begge disse supermoderne boreskipene ble kansellert i august og oktober, blant annet som følge av leveringsforsinkelser.

Northern Drilling har varslet at selskapet vil kreve tilbake det som hittil er betalt inn til verftet – totalt 230 millioner dollar, eller rundt 2 milliarder kroner.

Boreskipene kostet tilsammen 592 millioner dollar, og Northern Drilling betalte inn 180 millioner dollar ved signering av kontraktene. I tillegg kommer renter og «skader».

I 2019 kansellerte også selskapet kontrakten for boreskipet «Cobalt», hvor det var betalt inn 50 millioner dollar.