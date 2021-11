Overskudd for Remøys offshorerederi

Olympic Subsea hadde en nedgang i inntektene i tredje kvartal sammenlignet med både foregående kvartal og tredje kvartal i fjor.

Resultatet styrket seg imidlertid.

Av inntekter på 143 millioner kroner, fikk rederiet et driftsresultat før av– og nedskrivninger på 58 millioner og et overskudd før skatt på 39 millioner.

Alle de ni subsea-skipene var i drift ved utgangen av kvartalet. Fremover venter selskapet økt aktivitet i subsea-segmentet, og på lengre sikt ventes også markedet for fornybar energi å fortsette veksten.

Enighet om restrukturering

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Olympic Subsea en bokført egenkapital på -461 millioner kroner og en rentebærende gjeld på 2,2 milliarder. I tillegg har konsernet neddiskontert obligasjonsgjeld på 327 millioner.

Selskapet er nylig kommet til enighet med flertallet av långiverne om en restrukturering av gjelden. Det vil føre til betydelig redusert gjeldskostnad og økt økonomisk fleksibilitet for konsernet.

Avtalen innebærer at løpetiden på bankgjelden skyves til utgangen av mars 2023 og at avdragene og rentebetalingene blir redusert.

Det er ikke gjort endringer for obligasjonsgjelden, og rederiet opplyser i kvartalsrapporten at det ventes at dette bli omgjort til egenkapital ved forfall, eller tidliger.

Selskapet skriver videre at det også er i diskusjoner med de gjenværende långiverne og at det ventes en løsning innen rimelig tid.