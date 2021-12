Ordreboken bikket 2 milliarder dollar

Seadrill har sluppet en markedsoppdatering mandag morgen der det fremgår at selskapet fortsatte å signere enda flere kontrakter i tredje kvartal. Det medfører at ordreboken økte med 145 millioner dollar, og at den totale ordrereserven pr. 30. september var på 2,1 milliarder dollar.

Blant høydepunktene var jobben for «West Gemini», en kontrakt med fire brønner pluss opsjoner i Angola, som bidrar med 35 millioner dollar, og der foreløpig oppstart er satt til fjerde kvartal 2021. «West Hercules» skal bidra med én brønn i samarbeid med Equinor i Canada, som er en ordre til 57 millioner dollar, med oppstart i april 2022.

I tillegg har Seadrill sikret jobb for «West Neptune» til 26 millioner dollar, og det er utøvd opsjoner på «West Tellus», som vil bidra med 18 millioner dollar.

På tampen av forrige uke inngikk også Seadrill kontrakter med Petrobras i Brasil for boreskipene «West Carina» og «West Tellus» for 549 millioner dollar.

Nytt styre

17. november kunngjorde Seadrill et nytt, uavhengig styre med syv styremedlemmer i kjølvannet av restruktureringen av selskapet, som forventes å være gjennomført tidlig i 2022.

Styret skal bestå av fagfolk med omfattende industri- og lederskapserfaring, fremgår det av meldingen.

Julie Johnson Robertson blir styreleder og Mark McCollum går inn som leder av revisjons- og risikokomiteen.