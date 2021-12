– Konsolidering er nødvendig

Med støtte fra kreditorene, ble Seadrills restruktureringsplan godkjent i det amerikanske rettssystemet i oktober.

Det betyr at selskapet nå er på vei ut av konkursbeskyttelse, men det vil fortsatt gå en drøy måned før dette er gjennomført. Restruktureringen ventes å være fullført «tidlig i 2022», opplyser Seadrill i en børsmeldt markedsoppdatering mandag.

Som Finansavisen har skrevet tidligere, har flere snust på Seadrills rigger, deriblant Noble, Transocean, ADES og Dolphin Drilling, og for mange er selskapet en opplagt konsolideringskandidat.

Seadrill-sjefen selv mener at konsolidering i rigguniverset er nødvendig.

VIL HA KONSOLIDERING: Seadrill-sjef Stuart Jackson. Foto: Seadrill

– Boreindustrien offshore har opplevd en periode med turbulens den seneste tiden, og mange selskaper har foretatt betydelige endringer for å tilpasse seg nye markedsforhold. Mens markedsforholdene bedrer seg, er ytterligere rasjonalisering av aktiva og markedskonsolidering nødvendig for å gi et sikrere fotfeste slik at riggselskapene kan øke verdiene for aksjonærene, sier adm. direktør Stuart Jackson i mandagens børsmelding.

Stabil ordrebok

I oppdateringen ble det ikke publisert regnskapstall, men det ble derimot gitt en flåteoppdatering.

Den viser at riggselskapet hadde en ordreinngang på 145 millioner dollar i tredje kvartal, og ved utgangen av kvartalet var ordreboken på 2,1 milliarder dollar. Det er det samme som ved utgangen av kvartalet før.